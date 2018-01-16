Сельский Дом культуры открылся после ремонта в Псковской области

Псков, 16 января. Дом культуры открылся после реконструкции в рамках программы «Местный Дом культуры» в деревне Крупп Псковской области, сообщает пресс-служба областного собрания депутатов.

На торжественном открытии присутствовали администрация поселения «Круппская волость», а также замглавы областного собрания депутатов Виктор Остренко.

В ходе ремонта были полностью восстановлены сцена, зрительный зал, печи. Было закуплено новое музыкальное оборудование, фасад здания привели в надлежащий вид. Впервые были проведены коммуникации канализации и местного водопровода. На ремонт псковского Дома культуры было выделено 830 тысяч рублей из федерального бюджета.

Напомним, что летом прошлого года президент России Владимир Путин поручил главе Псковской области Андрею Турчаку разобраться с аварийным жильем в регионе.