Выборы-2018: избирком поручил внимательно пересчитать электорат в Псковской области

Псков, 16 января. Глава избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов поручил тщательно пересчитать количество избирателей в регионе, поскольку от этого будет зависеть легитимность голосования.

По его словам, состоявшие в сентябре 2017 года выборы выявили недостатки в системе учета избирателей.

«Работа будет продолжаться до 18 марта, до последнего дня — дня голосования», — отметил Иванов.

Председатель псковского центризбиркома добавил, что информация о численности избирателей будет уточняться ежедневно, начиная с 1 марта.

Напомним, что выборы в России пройдут 18 марта. Предвыборная кампания стартовала в декабре прошлого года. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен баллотироваться на четвертый срок в качестве самовыдвиженца. Он уже собрал необходимые для регистрации 300 тыс. подписей в свою поддержку.