Центру по работе с особенными детьми в Пскове выделят деньги на ремонт‍

Псков, 16 января. Власти Псковской области окажут материальную помощь Центру лечебной педагогики, сообщили в пресс-службе администрации области.

Ожидается, что отделению ранней помощи детям с особенностями развития будет выделено 1,5 млн рублей на ремонт части помещений. В частности, в ремонте нуждаются рабочие места специалистов, которые оказывают помощь родителям «особенных» детей в дистанционной форме.

Врио главы Псковской области выразил готовность помочь учреждению.

Напомним, что в конце года президент России Владимир Путин дал поручения по новым инициативам по поддержке семей с детьми. Он также установил сроки и назначил ответственных за выполнение этих поручений.