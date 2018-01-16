Форум блогеров впервые проведут в Псковской области

Псков, 16 января. В ближайшее время в Псковской области может пройти первый в этом регионе форум блогеров, сообщает пресс-служба администрации города.

С соответствующим предложением выступил врио губернатора Михаил Ведерников. Форум могут приурочить к 75-летию подвига Александра Матросова, героя Советского Союза. Матросов своим телом закрыл амбразуру немецкого дота, чтобы дать возможность своему взводу подняться в атаку.

Мероприятие пройдет 23 февраля в Локнянском районе. Однако в этом году ему хотят дать региональный статус. Именно по этой причине областные власти хотят позвать блогеров. Для них будет организован блог-тур по местам, где жил и погиб Матросов.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Псковской области поставил подпись в поддержку кандидатуры президента России Владимира Путина на выборах 2018 года.