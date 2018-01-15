Ручную гранату разминировали в лесу Псковской области

Псков, 15 января. Саперы разминировали обнаруженную в лесу Псковского района ручную гранату.

По информации областных новостных источников со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, сообщение о взрывоопасной находке поступило на пульт диспетчера в воскресенье, 14 января, около 12:00 часов дня. Ручную гранату Ф-1 обнаружили в лесу около деревни Глоты Псковского района. На место незамедлительно прибыла группа разминирования поисково-спасательного отряда города.

Саперам, который действовали в соответствии с инструкцией, успешно обезвредили взрывоопасный предмет. В настоящее время угрозы для местного населения нет.