День зимних видов спорта проведут в Псковской области

Псков, 15 января. Соревнования по хоккею, фигурному катанию, лыжным гонкам пройдут в Псковской области в феврале в «День зимних видов спорта».

По информации региональных областных источников, спортивные мероприятия состоятся в рамках «Дня зимних видов спорта», проведение которого запланировано с 10 по 11 февраля. Мероприятие посвящено четвертой годовщине проведения ХХII Олимпийских и XI Паралимпийских игр в Сочи.

«День зимних видов спорта» является ежегодным спортивным мероприятием, которое учредили в 2014 году. Олимпийский комитет России рекомендует провести подобные мероприятия в каждом регионе страны и организовать соревнования по хоккею, фигурному катанию, лыжным гонкам.