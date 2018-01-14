Новый бойцовский клуб открыли в Пскове
Псков, 14 января. Открытие нового бойцовского клуба состоялось сегодня в Пскове.
По информации региональных новостных источников, в воскресенье, 14 января, открылся новый бойцовский клуб под названием XFight, который расположился на 3-м этаже дома №10 на улице Яна Фабрициуса. Глава города Пскова Иван Цецерский, председатель госкомитета по физической культуре и спорту Псковской области Иван Штылин и вице-спикер областного собрания депутатов Виктор Остренко приняли участие в торжественном открытии, хотя клуб работает уже несколько месяцев.
Примечательно, что резиновый пол для клуба произведен в Пскове, ринг для единоборств сделан в Екатеринбурге, а покрышки для кроссфита у нас белорусские. Так что мы очень рады возможности использовать качественные отечественные элементы в создании», — отметила директор клуба Ирина Иванова.