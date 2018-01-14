Всероссийские соревнования по биатлону пройдут в Псковской области

Псков, 14 января. Всероссийские соревнования по биатлону на призы губернатора Псковской области планируют провести в феврале.

По информации региональных новостных источников, в начале февраля 2018 года на базе лыжно-биатлонного центра «Юность», расположенного в Островском районе, пройдут всероссийские соревнования по биатлону на призы губернатора. Соответствующую информацию опубликовал в собственном профиле Instagram временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

«Это будут отборочные юниорские соревнования на первенство мира. К нам приедут сильнейшие биатлонисты России. После ждем участников первенства СЗФО среди юношей и девушек 1999–2002 годов рождения», — отметил Михаил Ведерников.

Глава области проверил ход работ по благоустройству трасс и подготовке оборудования. Он отметил, что необходимо продолжать развитие центра «с точки зрения спортивной составляющей, так и в туристических целях».