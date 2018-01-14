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Украина
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Общество
Глава Псковской области поставил подпись в поддержку самовыдвижения Путина
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    Глава Псковской области поставил подпись в поддержку самовыдвижения Путина

    15:10  14 Января 2018  /обновлено: 15:12  14 Января 2018
    257

    Глава Псковской области поставил подпись в поддержку самовыдвижения Путина

    Псков, 14 января. Врио губернатора Псковской области поставил подпись за выдвижение в президенты РФ Владимира Путина.

    По информации региональных новостных источников, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области поставил подпись за выдвижение в президенты РФ действующего главы государства Путина. Фотографию из развлекательного центра «Простория» опубликовал Михаил Ведерников в собственном профиле Instagram. Волонтеры помогли главе региона записать необходимую информацию в соответствующих графах.

    Напомним, Владимир Путин участвует в выборах главы государства в качестве самовыдвиженца, ему необходимо собрать 300 тысяч подписей. Как сообщает пресс-секретарь избирательного штаба действующего президента Андрей Кондрашов, по данным на утро 12 января собрано свыше 400 тысяч подписей.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
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    #выборы #путин #псков #ведерников
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