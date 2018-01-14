Глава Псковской области поставил подпись в поддержку самовыдвижения Путина

Псков, 14 января. Врио губернатора Псковской области поставил подпись за выдвижение в президенты РФ Владимира Путина.

По информации региональных новостных источников, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области поставил подпись за выдвижение в президенты РФ действующего главы государства Путина. Фотографию из развлекательного центра «Простория» опубликовал Михаил Ведерников в собственном профиле Instagram. Волонтеры помогли главе региона записать необходимую информацию в соответствующих графах.

Напомним, Владимир Путин участвует в выборах главы государства в качестве самовыдвиженца, ему необходимо собрать 300 тысяч подписей. Как сообщает пресс-секретарь избирательного штаба действующего президента Андрей Кондрашов, по данным на утро 12 января собрано свыше 400 тысяч подписей.