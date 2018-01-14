Глава Псковской области встретился с сотрудниками СМИ

Псков, 14 января. Глава Псковской области встретился с сотрудниками региональных средств массовой информации и поздравил их с Днем российской печати.

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников встретился с представителями региональных средств массовой информации. Неформальная встреча прошла в Острове в День российской печати, который отмечается 13 января.

Ведерников поздравил руководителей и сотрудников областных и муниципальных изданий, телеканалов и радиостанций с праздником и пожелал им хороших материалов, отзывчивых читателей и финансового благосостояния. На мероприятии обсудили организацию форума СМИ, который сотсоится в 2018 году, и поговорили о планируемом 19 января подписании договора между Псковской областью и Российским книжным союзом.