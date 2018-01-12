Школу в Пскове эвакуировали из-за подозрительного предмета
Псков, 12 января. Не менее 200 человек эвакуировали из школы №17, расположенной на Зональном шоссе в Пскове. Причиной эвакуации стала подозрительная коробка.
«Пожарно-спасательные подразделения Псковской области выезжали по факту обнаружения подозрительного предмета в школе №17. Информация не подтвердилась. Школа работает в штатном режиме», — сообщает региональное управление МЧС по Пскову.
Напомним, что 1 января полиция эвакуировала сотрудников и пассажиров самарского аэропорта «Курумоч» из-за сообщения о минировании. Проверка не выявила никаких опасных предметов.
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