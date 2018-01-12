Жителя Пскова задержали при попытке повторно ограбить магазин

Псков, 12 января. Жителя Псковской области задержали при попытке ограбить продуктовый магазин.

Накануне сотрудники Росгвардии получили тревожное сообщение об ограблении магазина, расположенного на Рижском проспекте. Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Псковского района, который пытался похитить спиртные напитки.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина похитил две бутылки коньяка в этом же магазине два дня назад, сообщают региональные СМИ.