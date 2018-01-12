Псковским кооперативам выделят средства на развитие по утвержденной Путиным программе

Псков, 12 января. Псковские кооперативы получат 25 млн рублей по утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным программе развития сельского хозяйства Псковской области, рассчитанной на 2013-2020 годы. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали в Главном государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области.

Отметим, что программа реализуется за счет средств федерального и областного бюджетов. Деньги будут выделены в виде грантов и субсидий на приобретение оборудования, техники для производственных объектов, а также на покупку специализированного транспорта.

«Реализация мероприятий по государственной поддержке кооперативов положительно сказывается на экономическом и социальном развитии сельских территорий, способствует росту числа фермерских хозяйств, занятости населения в сельской местности и созданию новых рабочих мест», — пояснили в ведомстве.

В настоящий момент в регионе действуют семь сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Среди них — «Молочный двор» по переработке молока в Новосокольническом районе, «Кипрей» по заготовке и переработке лесного сырья в Псковском районе, «Возрождение» по разведению крупного рогатого скота и производству сырого молока в Псковском районе и другие.

В прошлом году на поддержку сельхозкооперативов из областного бюджета было выделено около 1 млн рублей. На эти средства «Молочный двор» закупил охладитель молока открытого типа и цистерну для перевозки и кратковременного хранения молока. Деятельность кооператива позволила осуществлять сбор молока от мелких производителей до 20–25 тонн в сутки, привлечь покупателей сырого молока и повысить его закупочную цену, тем самым улучшить финансовое благополучие хозяйств.

Молоко на молокоприемный пункт поставляют 28 хозяйств области из 8 районов (Бежаницкого, Дедовичского, Дновского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Порховского, Великолукского). За год работы кооператива было реализовано более 5 тыс. тонн молока.