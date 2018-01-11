В Пскове состоится юбилейный Пушкинский театральный фестиваль

Псковская область, 11 января. Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Пскове с 8 по 19 февраля 2018 года.

На сцене Псковского академического драматического театра имени Пушкина юбилейный фестиваль откроется спектаклем «Каштанка» в постановке заслуженной артистки Российской Федерации Юлии Пересильд.

«В спектакле интересный сценический ход — судьба хрестоматийной дворняжки — это трудная судьба девушки, отказывающейся от мечты, предающей свой талант ради принятых в обществе правил и превратно понятого чувства долга», — отметила пресс-служба театра.

В культурном мероприятии примут участие театры из России, Белоруссии и Эстонии.

Напомним, ранее стало известно о том, что на средства Фонда грантов президента Российской Федерации Владимира Путина в Псковской области откроют пять центров робототехники.