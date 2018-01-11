Пять центров робототехники откроют в Псковской области на грант Путина

Псков, 11 января. В 2017 году на территории Псковской области появятся пять центров робототехники. Об этом сообщили в четверг представители региональной администрации.

Как подчеркнули в ведомстве, это стало возможным благодаря тому, что в 2017 году центр молодежного инновационного творчества «Юный техник» выиграл президентский грант по развитию гражданского общества.

«Региональные образовательные учреждения присылают свои программы по созданию и развитию таких центров. Победители будут объявлены 22 января. Они получат необходимое робототехническое оборудование — комплекты Lego Mindstorms EV3 (базовый и ресурсный наборы), ноутбуки и методическую поддержку», — указано в заявлении.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что в стране необходимо развивать принципиально новые отрасли. Речь идет о внедрении новейших цифровых технологий, роботизации и биоинженерии.