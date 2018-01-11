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Центр помощи и досуга для детей войны начал работать в Пскове
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    Центр помощи и досуга для детей войны начал работать в Пскове

    11:44  11 Января 2018  /обновлено: 11:44  11 Января 2018
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    Центр помощи и досуга для детей войны начал работать в Пскове

    Псков, 11 января. Центр помощи и досуга для пожилых людей-детей войны, жертв фашизма начал работать в Пскове, сообщили в Псковском областном отделении Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

    Центр нацелен на улучшение качества жизни людей, относящихся к категории «дети войны» (родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года), и создание условий для их досуга и возможностей для самореализации.

    В Центре действует Школа пожилого человека. Здесь оказывают социально-правовые консультации, помощь в вопросах компьютерной грамотности и использовании сети Интернет, а также психологическую поддержку. В школе также проводится индивидуальное обучение родственников приемам ухода за больными на дому и организован пункт проката средств малой реабилитации, где в безвозмездное пользование выдают опорные трости и костыли, ходунки и инвалидные кресла.

    Кроме того, в Центре для пожилых людей, нуждающихся в особой помощи после выписки из стационаров, организовано постоянное наблюдение сестер милосердия и уход в домашних условиях. Помощь в введении домашнего хозяйства оказывают также добровольцы и активные пенсионеры.

    В центре действует и Бюро добрых услуг. Остро нуждающимся старикам здесь выдают одежду, продукты питания и предметы гигиены, стирают постельное белье. Подопечные проекта пользуются транспортными услугами для поездок в медицинские и социальные учреждения.

    Сотрудники Центра и волонтеры наносят «визиты внимания» к маломобильным и немобильным пожилым людям, работает «Телефон общения».

    Одной из форм досуговой работы стал «Клуб рассказов», где пожилые люди в непринужденной обстановке делятся своими воспоминаниями о жизни в годы Великой Отечественной войны со школьниками и студентами, а специально для 85-летних юбиляров и их друзей организуют званые обеды.

    Центр помощи и досуга для пожилых людей-детей войны, в частности жертв фашизма, появился в Пскове впервые в рамках одноименного проекта регионального отделения «Российского Красного Креста», который реализуется с 1 декабря 2017 года по 30 ноября 2018 года с использованием грантовой поддержки президента Российской Федерации Владимира Путина на развитие гражданского общества. На эти цели Фонд президентских грантов выделил более 4 млн рублей.

    Центр помощи и досуга для детей войны начал работать в Пскове

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #псков #выборы-2018
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