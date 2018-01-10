Автомобилист сбил пешехода в Великих Луках

Псков, 10 января. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошла сегодня в городе Великие Луки: автомобиль наехал на пешехода.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области, автомобиль совершил наезд на пешехода в среду, 10 января, около 17:35 часов вечера на улице Яна Арно.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекли четыре человека личного состава и одну единицу техники. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. Точной информации о состоянии пострадавшего пешехода нет.

Напомним о чрезвычайном происшествии в Псковской области: пожилой житель скончался при пожаре, произошедшем вчера в жилом доме.