Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Псковской области

Псков,10 января. Пожилой житель Псковской области скончался при пожаре, произошедшем вчера в жилом доме.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС РФ, чрезвычайное происшествие зафиксировали во вторник, 9 января, около 17:15 часов вечера. После получения сообщения о возгорании в жилом доме, расположенном в деревне Качаново Палкинского района, сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место.

Спасатели после ликвидации возгорания обнаружили тело 87-летнего мужчины, который являлся хозяином дома. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара. По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.