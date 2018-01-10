Ручную гранату нашли на улице в Великих Луках

Велики Луки, 10 января. Чрезвычайное происшествие произошло в Псковской области: на улице обнаружили взрывоопасный предмет.

Взрывоопасный предмет, ручную гранату РГД-33, обнаружили Объезжей улице во вторник, 9 января, сообщение на пульт дежурной службы поступило около 16:15 часов дня по московскому времени. Саперы группы разминирования подразделения инженерного обеспечения городской поисково-спасательной службы успешно провели операцию по разминированию взрывоопасного предмета.

К проведению операции привлекались два человека личного состава и одна единица специальной техники, сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Псковской области.