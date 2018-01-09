Бывший заключенный убил жителя Пскова за обидные слова

Псков, 9 января. В убийстве 22-летнего жителя Пскова подозревается знакомый погибшего. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, новый знакомый потерпевшего стал бить молодого человека в область головы, в результате чего от полученных травм он скончался. Причиной стали обидные слова, которые произнес 22-летний молодой человек. Как сообщают региональные СМИ, подозреваемый обратился в больницу, чтобы избежать уголовной ответственности.

«Изучение личности данного лица показало, что он отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение умышленных убийств и тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Псковской области.

Тело молодого человека нашли возле одного из домов по улице Советской в Пскове 30 декабря 2017 года. На данный момент подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Следственный комитет по региону устанавливает все обстоятельства случившегося.