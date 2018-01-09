Грузовик переехал лежащего на дороге пешехода в Псковской области

Псков, 9 января. Водитель транспортного средства «ГАЗ» совершил наезд на лежащего на дороге пешехода в Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло вечером, около 22.15, в понедельник, 8 января. Водитель автомобиля ГАЗ-172422 сбил пешехода, который лежал на проезжей части. 31-летнего мужчину доставили в медицинское учреждение с различными травмами.

Происшествие случилось на 13-м километре трассы Подборовье — Лопатово — Боровичи в Псковском районе региона, сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

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