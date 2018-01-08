Житель Новгородской области пытался украсть еду и спиртные напитки из магазина в Пскове

Псков, 8 января. Сотрудники Росгвардии задержали жителя Новгородской области по подозрению в краже продуктов питания и спиртных напитков из магазина в Пскове.

Сотрудникам Росгвардии поступило сообщение о том, что в одном из магазинов на проспекте Октябрьский мужчина совершил кражу, сообщается на странице отдела Росгвардии по Псковской области в социальной сети «ВКонтакте». Росгвардейцы, прибыв по указанному адресу, задержали подозреваемого в краже, им оказался 29-летний житель Новгородской области. Его передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

Напомним, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который похитил спиртные напитки в магазине в Великих Луках Псковской области. Похищенное было изъято, а подозреваемого передали сотрудникам полиции.