Труп мужчины вытащили из реки в Пскове

Псков, 8 января. Тело неизвестного мужчины вытащили из реки в Пскове.

Сотрудники правоохранительных органов подняли тело неизвестного мужчины из реки рядом с домом номер 2А по улице Набат в Пскове вечером, около 17.35, 7 января, сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на информацию регионального УМВД. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства случившегося и причину смерти. После проведенной экспертизы будет стоять вопрос о возбуждении уголовного дела. Отметим, что сотрудникам полиции также предстоит установить личность погибшего.

Напомним, полиция обнаружила тело 44-летней жительницы Самары с признаками насильственной смерти в лесу. Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого.