Гараж и квартира сгорели в Псковской области

Псков, 8 января. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения тушили пожар в квартире и гараже в Великолукском районе Псковской области 7 января.

Сообщение о возгорании гаража в деревне Лычево Великолукском районе поступило на пульт дежурного около 18.30 в воскресенье, 7 января. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные, которые использовали две единицы техники для тушения пламени.

Ранее сообщалось, что сотрудники пожарно-спасательного подразделения выезжали в Великие Луки. Было сообщено, что горела квартира в доме на улице Муравьева. На месте происшествия работали шесть огнеборцев, им потребовалось задействовать две единицы техники для ликвидации пожара.

На данный момент специалисты устанавливают причины возгораний.