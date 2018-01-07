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Два человека погибли в ДТП в Псковской области
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    Два человека погибли в ДТП в Псковской области

    18:24  7 Января 2018  /обновлено: 18:27  07 Января 2018
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    Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Псковской области

    Псков, 7 января. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Псковской области: два человека погибли при столкновении двух машин.

    Автомобильная авария произошла в воскресенье, 7 января, около 11:20 часов утра на трассе Невель - Усвяты, сообщают региональные новостные источники. Машина марки Hyundai Sonata вылетел на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем марки УАЗ.

    Водитель иномарки и его пассажирка получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах и причинах смертельной аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #псков
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