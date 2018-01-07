Два человека погибли в ДТП в Псковской области

Псков, 7 января. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Псковской области: два человека погибли при столкновении двух машин.

Автомобильная авария произошла в воскресенье, 7 января, около 11:20 часов утра на трассе Невель - Усвяты, сообщают региональные новостные источники. Машина марки Hyundai Sonata вылетел на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем марки УАЗ.

Водитель иномарки и его пассажирка получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах и причинах смертельной аварии.