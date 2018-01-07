Пьяный проводник пытался поджечь вагон и угрожал полицейским ножом в Великих Луках

Псков, 7 января. Уголовное дело возбудили в отношении проводника, который в состоянии алкогольного опьянения пытался поджечь вагон на станции Великие Луки и угрожал правоохранителям ножом.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, инцидент произошел 4 января 2017 года: пьяный 35-летний уроженец Московской области пытался поджечь вагон на станции Великие Луки, после прибытия сотрудников полиции он угрожал применить насилие, если они попытаются проникнуть в вагон.

В настоящее время в отношении задержанного под стражу мужчины возбуждено уголовное дело. Следственный комитет продолжает расследование.