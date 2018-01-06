Жилой дом сгорел в Псковской области

Псков, 6 января. Чрезвычайное происшествие произошло в псковской области: сгорел жилой дом.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области, пожар произошёл в деревне Фишнево в Бежницком районе в субботу, 6 января. Сообщение о чрезвычайном происшествие поступило на пульт дежурного МЧС около 10:40 часов дня. Сотрудники пожарно-спасательной бригады в составе двух единиц техники и шести человек личного состава незамедлительно прибыли на место возгорания.

В настоящее время информации о пострадавших нет. Специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.