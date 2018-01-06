Легковушка сбила пожилую женщину на пешеходном переходе в Пскове

Псков, 6 января. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в Пскове: легковушка сбила пожилую женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону, происшествие произошло в субботу, 6 января, около 08:45 часов утра на Рижском проспекте: легковой автомобиль наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу в районе магазина "Корона".

Для ликвидации последствий происшествия привлеклись четыре сотрудника экстренных служб и одна единица техники.