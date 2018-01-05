Водитель иномарки сбил девочку-подростка в Пскове

Псков, 5 января. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала несовершеннолетняя девочка, случилось около дома номер 8 по улице Леона Поземского в Пскове.

Водитель легкового автомобиля марки Audi сбил девочку 2004 года рождения, которая перебегала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на «красный» сигнал светофора. Ребенок получил незначительные травмы. Дорожно-транспортное происшествие случилось около шести часов вечера 3 января, сообщают новостные источники региональных СМИ.

Ранее сообщалось, что в результате автомобильной аварии пострадал вице-спикер Псковского областного собрания депутатов Валентин Каленский. Отмечается, что он находится в реанимации.