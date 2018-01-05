Вице-спикер Псковского областного собрания депутатов пострадал в ДТП

Псков, 5 января. Вице-спикер Псковского областного собрания депутатов Валентин Каленский пострадал в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Печорском районе Псковской области. Депутат находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Автомобильная аварии, участниками которой стали легковой автомобиль марки Toyota и трактор, случилась на 35-м километре автодороги Псков — Рига около девяти часов утра 3 января. В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека автомобиля Toyota, их доставили в медицинское учреждение с различными травмами, сообщает «Псковское агентство информации».

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.