Мужчина украл дорогой коньяк в псковском магазине

Псков, 4 января. Житель Пскова подозревается в краже бутылки конька, стоимость которой восемь тысяч рублей.

Сотрудники Росгвардии, получив сигнал о краже из магазина на Рижском проспекте, незамедлительно выехали на место происшествия. Они задержали подозреваемого, которому 33 года, сообщается на странице отдела Росгвардии по Псковской области в социальной сети «ВКонтакте». Мужчину передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Отметим, что также была совершена кража в магазине на улице Советской Армии. Неизвестный разбил стекло и проник в магазин. Росгвардейцы установили личность подозреваемого и задержали его, 28-летний мужчина пытался украсть еду и спиртные напитки. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.