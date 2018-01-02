ЧП в Великих Луках: загорелась дача

Великие Луки, 2 января. Чрезвычайное происшествие случилось два дня назад в Великих Луках: сгорел дачный домик.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Псковской области, пожар зафиксировали в СНТ «Спартак Вильня» Урочища Сигорице в дачном доме. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного 31 декабря 2017 года около 20:15 часов вечера. На место пожара незамедлительно прибыл пожарно-спасательный отряд в составе восьми человек личного состава и двух единиц специальной техники.

По последней информации, пострадавших при пожаре нет. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах ЧП.