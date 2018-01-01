18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожар в жилом доме унес жизни двух человек в Воронеже
Происшествия
Пешеход оказался под колесами легковушки в Псковской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пешеход оказался под колесами легковушки в Псковской области

    14:45  1 Января 2018  /обновлено: 14:45  01 Января 2018
    89

    Пешеход оказался под колесами легковушки в Псковской области

    Псков, 1 января. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и легкового автомобиля произошло в Гдовском районе Псковской области в новогоднюю ночь.

    На место происшествия выезжали сотрудники спасательного подразделения в составе трех человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области. Для ликвидации последствий аварии потребовалось задействовать одну единицу техники. Сообщение о случившемся поступило около четырех часов утра в понедельник, 1 января.

    Ранее сообщалось, что автомобильная авария с участием двух машин произошла в поселке Пустошка Псковской области около девяти часов вечера 31 декабря. На месте происшествия работали спасатели, они задействовали одну единицу техники для ликвидации аварии.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #пешеход #псковская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Ядерный покер продолжается»: Пушков отреагировал на заявление Ким Чен Ына

      15:20 1 Января 2018 782
      Читать
      12:54
      Сегодня

      США официально поддержали митингующих в Иране
      8:46
      Сегодня

      Оргкомитет Олимпиады-2018 поддержал решение КНДР об участии в Играх
      6:26
      Сегодня

      В РФ с 1 января вступает в силу закон о телемедицине
      2:28
      Сегодня

      Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинцев

      17:19
      Вчера

      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017 8896

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      14753

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3079

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1681

      Как мифы о Святой земле разбиваются о реальности Израиля. Колонка Владимира Тулина

      23:10 10 Декабря 2017
      15651
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Яд в блестящей упаковке: в Крыму оценили новогоднее обращение Порошенко к украинцам

      Яд в блестящей упаковке: в Крыму оценили новогоднее обращение Порошенко к украинцам

      13:05   1 Января 2018
      35487
      Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии

      Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии

      10:23   1 Января 2018
      1026
      Пушков назвал цинизмом новогоднее обращение Порошенко к жителям Донбасса

      Пушков назвал цинизмом новогоднее обращение Порошенко к жителям Донбасса

      6:37   1 Января 2018
      17408
      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      0:03   1 Января 2018
      1019