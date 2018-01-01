Пешеход оказался под колесами легковушки в Псковской области

Псков, 1 января. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и легкового автомобиля произошло в Гдовском районе Псковской области в новогоднюю ночь.

На место происшествия выезжали сотрудники спасательного подразделения в составе трех человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области. Для ликвидации последствий аварии потребовалось задействовать одну единицу техники. Сообщение о случившемся поступило около четырех часов утра в понедельник, 1 января.

Ранее сообщалось, что автомобильная авария с участием двух машин произошла в поселке Пустошка Псковской области около девяти часов вечера 31 декабря. На месте происшествия работали спасатели, они задействовали одну единицу техники для ликвидации аварии.