Глава Псковской области поздравил жителей с Новым годом

Псков, 31 декабря. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей области с Новым 2018 годом.

Глава Псковской области Михаил Ведерников напомнил о важных событиях, которые произошли в регионе в текущем году: запуск санитарной авиации, строительство современной школы, открытие завода в «Моглино». Михаил Ведерников подчеркнул, что процветание региона зависит от каждого, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Пусть в каждый дом придут счастье, любовь и семейное тепло. Смелости и вдохновения, здоровья и благополучия вам и вашим близким»,- сообщает Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области подчеркнул, что в следующем 2018 году планируется создать инфраструктурные и социальные объекты, а также развивать молодежное и общественное пространство и создавать новые производства и рабочие места.