Росгвардия задержала жительницу Пскова, укравшую спиртные напитки

Псков, 31 декабря. Сотрудники Росгвардии Псковской области задержали женщину, которая подозревается в краже спиртных напитков.

Подозреваемой оказалась 34-летняя женщина, ее передали сотрудникам полиции, сообщается на странице отдела Росгвардии в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в магазине, который находится по улице Яна Фабрициуса в Пскове, произошла кража. Они незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемую.

Ранее сообщалось, что Росгвардия задержала подозреваемого в краже спиртных напитков. По предварительным данным, 36-летний мужчина похитил из магазина на Рижском проспекте спиртные напитки. Как выяснилось, он привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.