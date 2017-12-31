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Украина
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Росгвардия задержала жительницу Пскова, укравшую спиртные напитки
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    Росгвардия задержала жительницу Пскова, укравшую спиртные напитки

    14:46  31 Декабря 2017  /обновлено: 14:46  31 Декабря 2017
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    Росгвардия задержала жительницу Пскова, укравшую спиртные напитки

    Псков, 31 декабря. Сотрудники Росгвардии Псковской области задержали женщину, которая подозревается в краже спиртных напитков.

    Подозреваемой оказалась 34-летняя женщина, ее передали сотрудникам полиции, сообщается на странице отдела Росгвардии в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в магазине, который находится по улице Яна Фабрициуса в Пскове, произошла кража. Они незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемую.

    Ранее сообщалось, что Росгвардия задержала подозреваемого в краже спиртных напитков. По предварительным данным, 36-летний мужчина похитил из магазина на Рижском проспекте спиртные напитки. Как выяснилось, он привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #псков
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