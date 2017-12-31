Псков, 31 декабря. Более тысячи детей Псковской области посетили Губернаторскую елку. В этом году Губернаторские елки пройдут в двух городах региона — Пскове и Великих Луках, соответствующее решение принял врио губернатора региона Михаил Ведерников.

В Пскове Губернаторскую елку посетили 700 детей, в Великих Луках — 600, сообщает пресс-служба администрации Псковской области. Участниками новогодней елки стали дети с ограниченными возможностями здоровья, учащиеся коррекционных школ, дети из многодетных и приемных семей, воспитанники школ-интернатов, а также победители и номинанты Всероссийского конкурса «Семья года — 2017».

Отмечается, что Губернаторские елки пройдут в Пскове до 4 января, а в Великих Луках до 6 января, на них побывают три тысячи детей.