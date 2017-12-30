Водителя в состоянии наркотического опьянения задержали в Пскове

Псков, 30 декабря. Росгвардейцы задержали жителя Пскова, который находился за рулем транспортного средства, в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщает пресс-служба отделения Росгардии по Псковской области, сотрудники правоохранительных органов в рамках профилактического мероприятия, проводимого совместно с отделом контроля за оборотом наркотиков (ОКОН) УМВД России по региону и ОМОН отдела Росгвардии, задержали водитель с признаками наркотического опьянения.

Задержанный мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался, его передали сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства.