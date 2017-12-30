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Кроссовер влетел в дерево в Пскове, есть жертвы
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    Кроссовер влетел в дерево в Пскове, есть жертвы

    11:56  30 Декабря 2017  /обновлено: 11:57  30 Декабря 2017
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    Кроссовер влетел в дерево в Пскове, есть жертвы

    Псков, 30 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Пскове: иномарка на большой скорости влетела в дерево, три человек скончались на месте.

    Автомобильная авария произошла в субботу, 30 декабря, около пяти часов утра на пересечении улицы Западной и Рижского, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области. Водитель автомобиля марки Honda CR-V не справился с управлением, съехал с проезжей части и влетел в дерево.

    Три человека получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Пассажирку с серьезными травмами сотрудники скорой помощи госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка устанавливают обстоятельства и причины смертельного ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #псков
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