Кроссовер влетел в дерево в Пскове, есть жертвы

Псков, 30 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Пскове: иномарка на большой скорости влетела в дерево, три человек скончались на месте.

Автомобильная авария произошла в субботу, 30 декабря, около пяти часов утра на пересечении улицы Западной и Рижского, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области. Водитель автомобиля марки Honda CR-V не справился с управлением, съехал с проезжей части и влетел в дерево.

Три человека получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Пассажирку с серьезными травмами сотрудники скорой помощи госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка устанавливают обстоятельства и причины смертельного ДТП.