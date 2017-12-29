Пьяный житель Великих Лук зарезал женщину и попытался убить ее дочь и сожителя

Великие Луки, 29 декабря. Уголовное дело в отношении жителя Великих Лук по обвинению в убийстве и покушении на убийство двух человек передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба СУ СК Росси по Псковской области, преступление было совершено 19 мае этого года. Женщина поссорилась с сожителем и решила пригласить в дом двух незнакомых мужчин, после застолья она попросила покинуть дом, однако один из мужчин схватил нож потерпевшей около восьми ударов ножом в голову, шею, туловище и конечности. На крики выбежала дочь женщины, которая получила не менее шести ранений ножом, после чего вышел сожитель и также получил ножевые ранения.

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте, ребенок и мужчина пострадали, но остались живы. Сотрудники охраны правопорядка задержали 28-летнего подозреваемого, в настоящее время уголовное дело передано в суд.