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ДТП с участием двух иномарок произошло в Пскове, есть пострадавший
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    ДТП с участием двух иномарок произошло в Пскове, есть пострадавший

    20:17  28 Декабря 2017  /обновлено: 20:18  28 Декабря 2017
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    ДТП с участием двух иномарок произошло в Пскове, есть пострадавший

    Псков, 28 декабря. Автомобильная авария с участием двух машин марки Mitsubishi произошла на улице Коммунальная в Пскове примерно в 13.30 в четверг, 28 декабря. Один человек пострадал в данном дорожно-транспортном происшествии.

    Информация о том, какие травмы получил пострадавший, отсутствует. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи, сообщают новостные источники региональных СМИ. Отмечается, что один из автомобилей получил серьезные механические повреждения.

    Получив сообщение об автомобильной аварии, сотрудники спасательного подразделения выехали по адресу в составе трех человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области. Для ликвидации автомобильной аварии потребовалось задействовать одну единицу техники.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #псков #пострадавший
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