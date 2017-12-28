ДТП с участием двух иномарок произошло в Пскове, есть пострадавший

Псков, 28 декабря. Автомобильная авария с участием двух машин марки Mitsubishi произошла на улице Коммунальная в Пскове примерно в 13.30 в четверг, 28 декабря. Один человек пострадал в данном дорожно-транспортном происшествии.

Информация о том, какие травмы получил пострадавший, отсутствует. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи, сообщают новостные источники региональных СМИ. Отмечается, что один из автомобилей получил серьезные механические повреждения.

Получив сообщение об автомобильной аварии, сотрудники спасательного подразделения выехали по адресу в составе трех человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области. Для ликвидации автомобильной аварии потребовалось задействовать одну единицу техники.