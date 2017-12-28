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Происшествия
Несколько человек пострадали и один погиб в ДТП в Псковской области
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    Несколько человек пострадали и один погиб в ДТП в Псковской области

    15:19  28 Декабря 2017  /обновлено: 15:19  28 Декабря 2017
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    Несколько человек пострадали и один погиб в ДТП в Псковской области

    Псков, 28 декабря. Несколько дорожно-транспортных происшествий случилось на дорогах Псковской области 27 декабря. Около десяти человек пострадали и один погиб.

    ДТП около дома номер 3 по Плехановскому Посаду произошло утром 27 декабря. Водитель Mitsubishi Galant сбил 46-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

    Еще одна женщина-пешеход оказалась под колесами автобуса марки Mercedes, пожилая женщина шла по тротуару. ДТП случилось на 54-м километре автодороги Старый Изборск — Палкино — Остров утром этого же дня, сообщает «Псковское агентство информации».

    Две аварии произошли в Пскове в дневное время суток. 11-летнего подростка сбил «ВАЗ» на улице Леона Поземского, ребенок получил ушибы. Женщина шла по нерегулируемому переходу и оказалась под колесами ПАЗа.

    Автомобильная авария со смертельным исходом случилась на 22-м километре дороги Псков — Изборск — граница с Эстонией вечером. Водитель автомобиля Audi-100 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водитель иномарки скончался от полученных травм на месте.

    Кроме этого в результате дорожно-транспортных происшествий в вечернее время пострадали несколько человек: велосипедист, 21-летняя девушка, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, пассажирка ВАЗа и два пассажира ГАЗа.

    Автор: Дарья Смолина
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