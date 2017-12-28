Неизвестный украл у пенсионерки гараж в Великих Луках

Псков, 28 декабря. Неизвестный украл у пожилой жительницы Великих Лук металлический гараж, в котором находилось имущество.

Пожилая женщина сообщила, что у нее украли гараж, в котором находились стиральная машина и газовая плита, сообщает «Псковская лента новостей». Согласно данным, сумма причиненного ущерба составляет 50 тысяч рублей. Гараж находился в гаражно-строительном кооперативе на улице Яна Арно, кража произошла с середины сентября по начало декабря.

Отметим, по информации УМВД России по Псковской области, сотрудники правоохранительных органов задержали трех подозреваемых в краже сварочного аппарата. Жители деревни Иваново Великолукского района разбили окно одного из дачных домов и совершили кражу. Сумма причиненного ущерба составила шесть тысяч рублей.