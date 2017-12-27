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Житель Великих Лук украл у знакомой деньги и золотую цепочку
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    Житель Великих Лук украл у знакомой деньги и золотую цепочку

    17:23  27 Декабря 2017  /обновлено: 17:23  27 Декабря 2017
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    Житель Великих Лук украл у знакомой деньги и золотую цепочку

    Псков, 27 декабря. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Великих Лук, который подозревается в краже золотых украшений и денежных средств.   

    Полицейские установили личность подозреваемого: безработный, ранее судимый мужчина 1979 года рождения. На данный момент его разыскивает полиция, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. Проводится проверка. Как стало известно, мужчина был знаком с женщиной, у которой украл деньги и золото.

    Местная жительница обратилась в полицию и сообщила, что в доме расположенном на улице Гастелло, произошла кража во вторник, 26 декабря. У нее украли золотую цепочку и 170 тысяч рублей.

    Отметим, что в Великих Луках разыскивают женщину, которая подозревается в краже кошелька из сумки у пенсионерки. У пожилой женщины было 110 тысяч рублей.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #псковская область #великие луки
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