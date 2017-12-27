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Работники завода украли металл на 200 тысяч рублей в Великих Луках
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    Работники завода украли металл на 200 тысяч рублей в Великих Луках

    15:35  27 Декабря 2017  /обновлено: 15:35  27 Декабря 2017
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    Работники завода украли металл на 200 тысяч рублей в Великих Луках

    Псков, 27 декабря. Два сотрудника предприятия похитили металлические изделия на заводе в Великих Луках. Сумма причиненного ущерба составляет более 200 тысяч рублей.

    Сотрудники правоохранительных органов установили личности подозреваемых, они сдавали похищенный металл  в пункт приема, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. В отношении двух работников возбуждено уголовное дело по статье «кража». Дело направлено в суд на рассмотрение по существу. Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

    Следователи установили, что злоумышленники в свободном доступе украли металл в июле этого года из цеха предприятия, расположенного на улице Гоголя в Великих Луках.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #псковская область #великие луки
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