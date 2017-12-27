Работники завода украли металл на 200 тысяч рублей в Великих Луках

Псков, 27 декабря. Два сотрудника предприятия похитили металлические изделия на заводе в Великих Луках. Сумма причиненного ущерба составляет более 200 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности подозреваемых, они сдавали похищенный металл в пункт приема, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. В отношении двух работников возбуждено уголовное дело по статье «кража». Дело направлено в суд на рассмотрение по существу. Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Следователи установили, что злоумышленники в свободном доступе украли металл в июле этого года из цеха предприятия, расположенного на улице Гоголя в Великих Луках.