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Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Псковской области
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    Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Псковской области

    15:21  27 Декабря 2017  /обновлено: 15:21  27 Декабря 2017
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    Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Псковской области

    Псков, 27 декабря. Автомобилист сбил пешехода, который шел по краю проезжей части, и скрылся с места происшествия. Инцидент случился вечером на улице 2-ая Ленинская в Опочке Псковской области в вечернее время суток во вторник, 26 декабря.

    Пешеходу, который упал от удара на дорогу, вызвали скорую помощь, сообщают новостные источники региональных СМИ. Врачи констатировали у пострадавшего ушибы и травмы, 33-летний молодому человеку не нужно было ехать в больницу. На данный момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность водителя, который совершил наезд на пешехода. Кроме этого выясняются все обстоятельства случившегося.

    Ранее сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло в Печорах днем 25 декабря. На место происшествия выехали спасатели, они занимались ликвидацией последствий автомобильной аварии.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #пешеход #псковская область #пострадавший
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