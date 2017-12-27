Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Псковской области

Псков, 27 декабря. Автомобилист сбил пешехода, который шел по краю проезжей части, и скрылся с места происшествия. Инцидент случился вечером на улице 2-ая Ленинская в Опочке Псковской области в вечернее время суток во вторник, 26 декабря.

Пешеходу, который упал от удара на дорогу, вызвали скорую помощь, сообщают новостные источники региональных СМИ. Врачи констатировали у пострадавшего ушибы и травмы, 33-летний молодому человеку не нужно было ехать в больницу. На данный момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность водителя, который совершил наезд на пешехода. Кроме этого выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло в Печорах днем 25 декабря. На место происшествия выехали спасатели, они занимались ликвидацией последствий автомобильной аварии.