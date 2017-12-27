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Шестилетняя девочка пострадала в ДТП с тремя автомобилями в Пскове
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    Шестилетняя девочка пострадала в ДТП с тремя автомобилями в Пскове

    15:07  27 Декабря 2017  /обновлено: 15:07  27 Декабря 2017
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    Шестилетняя девочка пострадала в ДТП с тремя автомобилями в Пскове

    Псков, 27 декабря. Шестилетняя девочка пострадала в дорожно-транспортном происшествии, участниками которого стали автомобили Renault, Land Rover Discovery и «ВАЗ», на улице Яна Фабрициуса в Пскове.

    Ребенок, которая была в автомобиле Renault, получила ушибы мягких тканей. Кроме этого водитель и пассажир Land Rover Discovery получили ушибы, сообщает «Комсомольская правда».

    Автомобиль Land Rover Discovery двигался по улице и начал поворачивать налево на «зеленый», в это время по встречной полосе ехал автомобиль Renault, в результате чего произошло столкновение. От удара Renault отлетел и столкнулся с другим автомобилем — «ВАЗом».  

    На месте происшествия работали три сотрудника пожарно-спасательного подразделения, для ликвидации последствий аварии задействовали одну единицу техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области. Автомобильная авария произошла около девяти часов утра во вторник, 26 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #пострадавшие #псков
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