Иномарка протаранила ограждение моста в Псковской области, есть пострадавшие

Псков, 26 декабря. Страшное дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки случилось на трассе Остров - Вышгородок, три человека пострадали.

Автомобильная авария произошла на 17 километре трассы Остров – Вышгородок в Псковской области, сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию от представителя в региональном УМВД. По предварительной информации известно, что 39-летний водитель автомобиля Hyundai на справился с управлением при повороте, после чего влетел в ограждение моста через реку Глинка.

Водитель и двое пассажиров иномарки получили травмы различной степени тяжести, пострадавших незамедлительно госпитализировали. В настоящее время органы охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП. После проверки будет вынесено решение процессуального характера.