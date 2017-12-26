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Иномарка протаранила ограждение моста в Псковской области, есть пострадавшие
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    Иномарка протаранила ограждение моста в Псковской области, есть пострадавшие

    12:08  26 Декабря 2017  /обновлено: 12:08  26 Декабря 2017
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    Иномарка протаранила ограждение моста в Псковской области, есть пострадавшие

    Псков, 26 декабря. Страшное дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки случилось на трассе Остров - Вышгородок, три человека пострадали.

    Автомобильная авария произошла на 17 километре трассы Остров – Вышгородок в Псковской области, сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию от представителя в региональном УМВД. По предварительной информации известно, что 39-летний водитель автомобиля Hyundai  на справился с управлением  при повороте, после чего влетел в ограждение моста через реку Глинка.

    Водитель и двое пассажиров иномарки получили травмы различной степени тяжести, пострадавших незамедлительно госпитализировали. В настоящее время органы охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП. После проверки будет вынесено решение процессуального характера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #псков
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