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Горнолыжный курорт предлагают построить на месте бывшей свалки в Пскове
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    Горнолыжный курорт предлагают построить на месте бывшей свалки в Пскове

    18:46  25 Декабря 2017  /обновлено: 18:47  25 Декабря 2017
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    Горнолыжный курорт предлагают построить на месте бывшей свалки в Пскове

    Псков, 25 декабря. Власти Пскова заявили о возможности возведения на территории бывшей свалки горнолыжного курорта в течение трех лет.

    Как сообщает пресс-служба городской мэрии, с 1 января 2018 года прекратит существовать городская свалка. Это заявление было озвучено в ходе прошедшего сегодня, 25 декабря, круглого стола, который был связан с темой «Обращение с твердыми бытовыми отходами». В ходе мероприятия была выдвинута идея о создании горнолыжного курорта на мессе бывшей свалки. Директор компании ООО «АСПО» Андрей Лукьянов заявил:

    «Более того, обогревать и освещать будущие помещения можно будет за счёт собственных ресурсов, вырабатываемых при перегнивании отходов».

    Окончательное решение о строительстве примут власти областного центра. В соответствии с законодательством, жилищное строительство на данном участке запрещено, однако другой объект здесь может быть построен.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #свалка #псков #курорт
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