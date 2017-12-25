Горнолыжный курорт предлагают построить на месте бывшей свалки в Пскове

Псков, 25 декабря. Власти Пскова заявили о возможности возведения на территории бывшей свалки горнолыжного курорта в течение трех лет.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, с 1 января 2018 года прекратит существовать городская свалка. Это заявление было озвучено в ходе прошедшего сегодня, 25 декабря, круглого стола, который был связан с темой «Обращение с твердыми бытовыми отходами». В ходе мероприятия была выдвинута идея о создании горнолыжного курорта на мессе бывшей свалки. Директор компании ООО «АСПО» Андрей Лукьянов заявил:

«Более того, обогревать и освещать будущие помещения можно будет за счёт собственных ресурсов, вырабатываемых при перегнивании отходов».

Окончательное решение о строительстве примут власти областного центра. В соответствии с законодательством, жилищное строительство на данном участке запрещено, однако другой объект здесь может быть построен.