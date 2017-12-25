Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Мир оценил заслуги ВКС РФ в борьбе с ИГ в Сирии — Володин
Происшествия
Иномарка сбила пенсионерку и влетела в грузовик в Псковской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Иномарка сбила пенсионерку и влетела в грузовик в Псковской области

    18:27  25 Декабря 2017  /обновлено: 18:27  25 Декабря 2017
    287

    Иномарка сбила пенсионерку и влетела в грузовик в Псковской области

    Псков, 25 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось вчера в Великолукском районе: иномарка наехала на пешехода и влетела в грузовой автомобиль.

    Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, инцидент случился  в понедельник, 25 декабря, около 07:30 часов утра: водитель иномарки не справился с управлением и сбил пожилую 78-летнюю женщину и влетел в грузовой автомобиль марки ЗИЛ.

    Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшую с переломом плеча. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии, после чего будет вынесено решение процессуального характера.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #авария #псков
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть