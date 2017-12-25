Иномарка сбила пенсионерку и влетела в грузовик в Псковской области

Псков, 25 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось вчера в Великолукском районе: иномарка наехала на пешехода и влетела в грузовой автомобиль.

Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, инцидент случился в понедельник, 25 декабря, около 07:30 часов утра: водитель иномарки не справился с управлением и сбил пожилую 78-летнюю женщину и влетел в грузовой автомобиль марки ЗИЛ.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшую с переломом плеча. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии, после чего будет вынесено решение процессуального характера.