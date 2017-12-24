Две легковушки столкнулись на Чудской в Пскове

Псков, 24 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, в котором произошло столкновение двух легковых автомобилей, случилось на улице Чудская в Пскове. На месте автомобильной аварии работали специальные службы.

Сотрудники пожарно-спасательного подразделения, получив информацию о том, что утром в воскресенье, 24 декабря, произошла авария, выехали на место происшествия. Для ликвидации автомобильной аварии потребовалась помощь восьми специалистов, они задействовали в своей работе три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Информации о том, какова причина дорожно-транспортного происшествия, есть ли пострадавшие, нет. Предположительно, столкновение могло произойти из-за сколькой дороги, сообщают новостные источники региональных СМИ.