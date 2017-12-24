Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Иномарка влетела в столб в Самаре, есть погибший
Происшествия
Две легковушки столкнулись на Чудской в Пскове
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Две легковушки столкнулись на Чудской в Пскове

    18:48  24 Декабря 2017  /обновлено: 18:49  24 Декабря 2017
    81

    Две легковушки столкнулись на Чудской в Пскове

    Псков, 24 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, в котором произошло столкновение двух легковых автомобилей, случилось на улице Чудская в Пскове. На месте автомобильной аварии работали специальные службы.

    Сотрудники пожарно-спасательного подразделения, получив информацию о том, что утром в воскресенье, 24 декабря, произошла авария, выехали на место происшествия. Для ликвидации автомобильной аварии потребовалась помощь восьми специалистов, они задействовали в своей работе три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

    Информации о том, какова причина дорожно-транспортного происшествия, есть ли пострадавшие, нет. Предположительно,  столкновение могло произойти из-за сколькой дороги, сообщают новостные источники региональных СМИ.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #псков
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть